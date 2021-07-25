Военный суд отправил на принудительное лечение иркутского программиста Дмитрия Надеина

Как сообщает, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», Его обвиняли в оправдании терроризма из-за высказываний о взрыве в архангельском УФСБ. На своей странице во «Вконтакте» активист возмутился преследованием тех, кто высказывается о действиях Михаила Жлобицкого, совершившего теракт. В апреле Надеина отправили на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в иркутском СИЗО. В заключении эксперты указали, что у него вялотекущая шизофрения, и он опасен для общества. В связи с этим следователи ходатайствовали о направлении Надеина на принудительное лечение и суд это ходатайство удовлетворил..
2021-07-25T20:04:37+03:00
2021-07-25T20:04:37+03:00
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20:04, 25 июля 2021
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