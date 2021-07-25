Открытое горение в жилом здании на Лиговском проспекте в Петербурге ликвидировано

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, пострадал один человек. В МЧС уточнили, что с отравлением продуктами горения госпитализирована женщина. Площадь возгорания в историческом центре города составила 1,5 тыс. кв.м. Пожар тушили по третьему рангу сложности из пяти.
2021-07-25T19:35:20+03:00
2021-07-25T19:35:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 25 июля 2021
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