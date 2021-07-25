Судьба около 100 задержанных в Москве представителей таджикской диаспоры, до сих пор неизвестна

По сведениям правозащитного проекта ОВД Инфо, накануне они собрались в одном из ресторанов, чтобы помянуть жертв вооруженного конфликта в Хороге. Уже через час в заведение ворвались силовики и задержали всех присутствующих. Что им вменяют и где находятся задержанные, полиция не сообщает. В 2012 году после убийства генерала нацбезопасности Таджикистана Абдулло Назарова правительство страны провело в Хороге спецоперацию. Погибло 44 человека, в т.ч. 23 военных и 21 — местных жителей. Население Горно-Бадахшанской автономной области считает те события попыткой «усмирить нелояльный таджикским властям народ автономии. Вечер памяти, посвященный событиям в Хороге, проводится в Москве ежегодно. Мероприятие состоит из чтения Корана и религиозных памирских песнопений