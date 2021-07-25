Модуль «Пирс» отстыкуют от МКС 26 июля в 13:56

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В тот же день несгораемые элементов модуля будут затоплены в акватории Тихого Океана. Место модуля «Пирс» должен занять многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который был запущен с Байконура и уже находится на орбите.