Движение пассажирских поездов по мосту Транссиба, пострадавшему от ливней в Забайкалье, вновь открыто. Об этом сообщается в официальном телеграм канале РЖД. Сегодня вечером реку Ареда по первой нитке восстановленного моста пересек первый пассажирский поезд Владивосток — Самара. Железнодорожное сообщение по магистрали восстановлено за двое суток, но восстановительные работы на второй нитке моста продолжаются.
2021-07-25T19:31:23+03:00
2021-07-25T19:31:23+03:00
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19:31, 25 июля 2021
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