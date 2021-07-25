Движение пассажирских поездов по мосту Транссиба, пострадавшему от ливней в Забайкалье, вновь открыто. Об этом сообщается в официальном телеграм канале РЖД. Сегодня вечером реку Ареда по первой нитке восстановленного моста пересек первый пассажирский поезд Владивосток — Самара. Железнодорожное сообщение по магистрали восстановлено за двое суток, но восстановительные работы на второй нитке моста продолжаются.