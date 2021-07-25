Сборные Китая и США возглавили таблицу неофициального командного зачета Олимпийских Игр в Токио после второго медального дня.

Американцы, оставшиеся без медалей в первый день впервые за 45 лет с лихвой компенсировали недостачу десятью наградами, 4 из которых золотые. Это позволило спортсменам США выбраться на третье место в таблице. Первое сохранил Китай, у которого 11 наград при шести золотых. Хозяева соревнований, японцы — вторые. Они демонстрируют исключительную эффективность – из шести медалей — пять высшего достоинства. Сборная России закончила день в первой пятерке, но по общему количеству наград занимают третье место. День для команды был весьма удачным, прежде всего из-за первого золота Виталины Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета. Серебро – у нашей женской команды по стрельбе из лука, а также Татьяны Мининой в таеквондо и рапиристки Инны Дериглазовой. Бронзу в этом же виде завоевала Лариса Коробейникова.

Всего олимпийские медали завоевали спортсмены из 35 стран. Олимпийскими чемпионами стали представители 11 государств.