Санитарные власти Турции призывают ввести строгие меры в отношении туристов из России на фоне роста числа заражений коронавирусом в стране. Об этом в Twitter пишет глава турецкого Союза инфекционистов Мехмет Джейхан. Россия возобновила авиасообщение с Турцией 22 июня. Туристам необходимо иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. При этом в июне отдых в Турции подорожал примерно на 20%, однако он все равно был дешевле, чем на российских курортах. По прогнозам Ассоциации туроператоров России, до конца сентября отдохнуть на турецких курортах смогут около 3 млн россиян, если обе страны не будут вводить новых ограничений, а динамика цен на путевки в Турцию сохранится.