В Архангельске выставка современного искусства закончилась массовой дракой

Несколько человек пострадали.

Выставка уличного искусства под названием «Коровник» открылась накануне на острове Кего в дельте Северной Двины. Пространством для граффити и инсталляций стал заброшенный коровник. На арт-тусовку приехало с материковой части города около сотни человек. Вечером, когда почти все акционисты и посетители уже разошлись, у художников возник конфликт с местными жителями. Они, по данным сетевого издания 29.RU, погнали приезжих к пристани, откуда отчаливал последний теплоход. Там началась драка. На видео, появившемся в соцсетях видно, как люди спасаются бегством, прыгая на отходящее от берега судно. Со стороны Кегострова в теплоход летели бутылки, палки и даже бита. Одному приезжему бутылку разбили о голову. У кого-то на борту оказался перцовый балончик. От него местные начали разбегаться, но задело и тех, кто в драке не участвовал, в том числе сотрудника теплохода, который убирал трап. Причины конфликта пока не ясны — художники утверждают, что агрессивно настроенные молодчики специально приехали чинить конфликт.

Архангельская полиция начала проверку по факту произошедшего, уточнив, что в медпункт обратились двое. Участники потасовки устанавливаются.