Со здания Томского драмтеатра сняли афишу спектакля «Сережа очень тупой»

В соцсетях решили, что убрать баннер приказал губернатор Сергей Жвачкин, но в театре объясняют это переносом премьеры на более поздний срок. Заявление директора театра Виталия Волочинкова опубликовано на сайте областного департамента культуры. В администрации Томской области на вопрос РБК о том, имел ли губернатор отношение к произошедшему, ответили, что «не комментируют фейки». «Сережа очень тупой» — спектакль Артема Киселева по пьесе драматурга Дмитрия Данилова.