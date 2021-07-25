Ни одного положительного теста на коронавирус в российской олимпийской сборной с начала Игр не выявлено

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российской делегации на Олимпиаде в Токио. Ранее оргкомитет сообщал о 137 случаев заражения как среди атлетов, так и других представителей сборных, а также людей, связанных с проведением Игр. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим ЧС, который

продлится до 22 августа. Игры завершатся — 8-го.