Власти Сочи завершили работы по восстановлению пляжей после шторма, который обрушился на курорт в ночь на 24 июля. Как сообщил в своём телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский, утром для жителей и туристов открылись все 180 пляжей. За это время арендаторы оперативно вывезли с них весь мусор По словам мэра, сейчас волнение на море прекратилось, жителям и гостям курорта разрешено купаться.