Власти Сочи завершили работы по восстановлению пляжей после шторма, который обрушился на курорт в ночь на 24 июля. Как сообщил в своём телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский, утром для жителей и туристов открылись все 180 пляжей. За это время арендаторы оперативно вывезли с них весь мусор По словам мэра, сейчас волнение на море прекратилось, жителям и гостям курорта разрешено купаться.
2021-07-25T18:38:50+03:00
2021-07-25T18:38:50+03:00
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18:38, 25 июля 2021
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