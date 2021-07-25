Пожар в жилом доме на Лиговском проспекте в Петербурге локализован

По данным МЧС, горят кровля дома и пристройки на площади 1,5 тыс. кв. метров. Из дома были эвакуированы 15 человек. В тушении задействованы 117 человек и 34 единицы техники.
2021-07-25T18:37:56+03:00
2021-07-25T18:37:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:37, 25 июля 2021
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