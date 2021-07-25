В Петербурге, не смотря на запрет властей, тысячи людей вышли посмотреть военно-морской парад

Выходы на набережные Невы перекрыли техникой и металлическими ограждениями, но люди с утра стали массово собираться около них чтобы увидеть парад. В итоге полиция пропустила людей на набережные, чтобы «избежать серьезного столпотворения». Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова несколько дней назад говорила, что парад ВМФ из-за коронавируса пройдет без зрителей. Ранее в Петербурге массово прошел праздник выпускников «Алые паруса» и состоялись матчи ЧЕ по футболу.
2021-07-25T18:37:06+03:00
2021-07-25T18:37:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:37, 25 июля 2021
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