В Петербурге, не смотря на запрет властей, тысячи людей вышли посмотреть военно-морской парад

Выходы на набережные Невы перекрыли техникой и металлическими ограждениями, но люди с утра стали массово собираться около них чтобы увидеть парад. В итоге полиция пропустила людей на набережные, чтобы «избежать серьезного столпотворения». Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова несколько дней назад говорила, что парад ВМФ из-за коронавируса пройдет без зрителей. Ранее в Петербурге массово прошел праздник выпускников «Алые паруса» и состоялись матчи ЧЕ по футболу.