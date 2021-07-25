Пять медалей принес России второй соревновательный день Олимпийских Игр в Токио

Первое золото команде Олимпийского комитета России принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Россиянка последним выстрелом опередила болгарскую спортсменку Антоанету Костадинову. До этого Виталина пережила шокирующие минуты. Из-за сбоя системы ей не засчитали выстрел и после разбирательства его пришлось повторить. Серебро рапиристки Инны Дериглазовой — разочарование для нашей олимпийской чемпионки и восьмикратной чемпионки мира. В финале она уступила американке Ли Кифер. Бронза в этом же виде у Ларисы Коробейниковой. В женском командном турнире по стрельбе из лука наши девушки опередили всех соперников, кроме непобедимых кореянок и их серебро – несомненный успех. Татьяна Минина стала обладательницей серебряной медали в соревнованиях по тхэквондо в категории до 57 килограмм.

Завтра на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 20 комплектов наград.