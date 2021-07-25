В турецком Союзе инфекционистов предложили ужесточить ковидные ограничения для российских туристов

В стране, с которой Россия не так давно возобновила авиасообщения, новая волна эпидемии.

Власти Турции перестали обновлять статистику активных случаев заболевания, поэтому невозможно посчитать, сколько человек в стране болеет прямо сейчас, пишет глава Союза инфекционистов Мехмет Джейхан в своем Twitter. Он полагает, что сейчас инфицировано около миллиона человек, и они очень заразны. Джейхан говорит о необходимости массовой вакцинации и соблюдении масочного режима для сдерживания эпидемии, а также о том, что в отношении туристов из России должны быть введены дополнительные ограничения. В противном случае, подчеркивает он, остановить рост заболеваемости не удастся. При этом инфекционист не уточнил, какие именно меры стоит принять властям. О том, что в Турции действительно озабочены ситуацией порталу Ura.ru рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его информации, правительство обсуждает введение обязательного карантина для россиян, а в Минздраве и вовсе предлагают закрыть границы. При этом еще несколько дней назад в турецком посольстве отрицали, что у властей есть планы по прекращению авиасообщения. Ранее в Турции зафиксировали более 12 тысяч новых заболевших за сутки – последний раз такие цифры были в мае, во время предыдущей волны эпидемии. Тогда Россия ограничила перелеты, возобновив их лишь месяц назад.

Турция – самое популярное летнее направление среди россиян. По оценкам экспертов, до конца сентября в стране успели бы отдохнуть около 3 миллионов наших соотечественников. Сейчас для пересечения границы им нужен сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.



Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко надеется, что заявление инфекционистов Турции об ужесточении антикоронавирусных требований к российским туристам не приведет к ужесточению въезда россиян в страну. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«Это будет зависеть от того, какие будут меры: если будут требовать дополнительные ПЦР-тесты или какие-то иные анализы, как они будут проводиться, кто будет оплачивать — это один момент, на который нужно обратить внимание. Но если эти ужесточения будут носить более глубокий характер, например, карантин обязательный, то это безусловно скажется на турпотоке», — сказал он. А.Осауленко добавил, что открывшийся для российских туристов Египет пока не сможет спасти ситуацию в случае ужесточения антиковидных мер в Турции.



Ранее глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам на фоне роста заболеваемости в стране.