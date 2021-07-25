Парад Военно-морского флота в Петербурге прошел со зрителями

Ранее администрация города обещала, что не допустит этого из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Смотреть, как по Неве проходят корабли, а по небу пролетают самолеты и вертолеты, вышли сотни петербуржцев. Издание «Фонтанка.ру», не указывая источник информации, сообщило, что якобы полиции приказали пропустить людей, чтобы не создавать толпу. Люди собрались на Дворцовой, Университетской набережных, а также на Лейтенанта Шмидта и Макарова. Многие не носили маски, дистанцию также почти никто не соблюдал. Напомню, Смольный объявил не только, что парад пройдет без зрителей, но и что салют состоится не у стен Петропавловской крепости, а в Кронштадте. Отмечу также, по мнению чиновников и Роспотребнадзора, что ни прошедший праздник «Алые паруса», ни Международный экономический форум не отразились на росте заболеваемости. И в то же время, полиция постоянно срывает одиночные пикеты в городе под предлогом нарушения санитарных ограничений.

Напомним, за все время пандемии от коронавируса, по официальным данным, умерло более 18 тысяч человек.

Как сказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в интервью «Эха Москвы», проведение такого масштабного мероприятия, как парад ВМФ свидетельствует о непоследовательной политике в стране в условиях пандемии.

«В любых массовых мероприятиях продолжается двойственность по отношению к ковиду, как это было в продавливании отмены QR-кодов в Москве. Когда с одной стороны — очевидная негативная статистика, с другой стороны — желание делать вид, что ничего не происходит. <...> Недавно казалось, что у власти есть план, но к середине июля стало очевидно, что его нет, и такая большая спонтанность и хаотичность в принимаемых решениях она вполне очевидна в День ВМФ в Петербурге не стало каким-то исключением», — сказал он. В Санкт-Петербурге состоялся 5-й главный военно-морской парад. Общее количество личного состава, принимающего участие в Главном военно-морском параде и в парадах в пунктах базирования флотов, — более 15 тыс. человек, более 200 кораблей и подводных лодок различных классов, свыше 80 воздушных судов, около 120 единиц боевой техники.

Действо происходило одновременно в акватории Невы и Финского залива. На многочисленных видео с места событий видно, что горожане, которые собираются посмотреть на парад, в массе своей делают это без масок и соблюдения социальной дистанции, в то время, когда ситуация с заболеваемостью ковидом в Петербурге по-прежнему остается одной из самых тяжелых в стране.

Военный обозреватель Александр Гольц в эфире телеканала «Дождь» сказал, что в этом параде приняла участие четвертая часть всего корабельного флота России.

По словам Гольца, пригласив иранские корабли к участию в параде, Россия в очередной раз продемонстрировала особую связь с этой страной.