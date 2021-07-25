Участок Сокольнический линии метро в Москве откроют досрочно

Об этом сообщает сайт мэра Москвы. Курсирование поездов возобновляется на две недели раньше запланированного срока. Вместе с тем, поезда между станциями Юго-Западная и Университет по-прежнему ходить не будут, т.к. там продолжаются работы по строительству перехода на Большую кольцевую линию метро.

Движение поездов на этом участке приостановили 17 июля.