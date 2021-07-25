Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента. Его внесли независимый депутат Оксана Савчук, а также представители партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко и оппозиционных либералов из партии «Голос».
Ранее второе гражданство на Украине уже запретили чиновникам, а президент России В. Путин в апреле 2019 упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям Донбасса.
На Украине могут начать лишать гражданства тех, у кого помимо украинского есть еще и российский паспорт
Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента. Его внесли независимый депутат Оксана Савчук, а также представители партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко и оппозиционных либералов из партии «Голос».