Литва будет просить Евросоюз о распределении нелегальных мигрантов, проникающих в страну через границу с Белоруссией

Литва объявила, что будет просить Евросоюз о распределении нелегальных мигрантов, которые проникают в страну через границу с Белоруссией, если их количество превысит 10 тысяч человек. Аналогичным механизмом уже пользуются Греция, Италия, Кипр и Мальта.

Александр Лукашенко начал пропускать нелегалов из стран Азии и Африки через свою территорию в Евросоюз в отместку за введенные недавно секторальные экономические санкции. Если в прошлом году литовско-белорусскую границу пересекли 74 нелегала, то в этом году уже больше 2'000.