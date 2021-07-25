Три человека погибли, еще четверо, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Мордовии, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Там столкнулись три автомобиля. Два из них в лоб, один из них задело по касательной. Подростков госпитализировали с переломами.
2021-07-25T17:35:11+03:00
2021-07-25T17:35:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 25 июля 2021
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