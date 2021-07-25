С момента открытия авиасообщения России и Турции заболеваемость в Турции выросла, но оценить причастность к этому россиян очень сложно. Об этом «Эху» рассказал турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.

Абдуррахман Камбуроглу напомнил, что в мае-июне в Турции были праздники, во время которых местные жители расслабились в соблюдении противовирусных мер.