The Insider* отказалось помечать свои материалы соответствующей маркировкой

Интернет-издание The Insider, которое российские власти признали «иностранным агентом» отказалось помечать свои материалы соответствующей маркировкой.

Ситуация с The Insider отличается от той, в которой оказались другие СМИ-иноагенты, сказал телеканалу «Дождь» главный редактор издания Роман Доброхотов. В качестве примера он привел «Радио Свобода»**, которое оштрафовали почти на 170 миллионов рублей за неисполнение соответствующего закона. Доброхотов пояснил, что The Insider — латвийское СМИ, у него нет представительства в России и штрафовать тут некого. Он отметил, что сам пока не внесен в список иноагентов и не получает средств из-за рубежа, чтобы его можно было так назвать. При этом журналист опасается, что его самого и других сотрудников издания могут начать преследовать «по беспределу».

The Insider, основанное в 2013 году, специализируется на журналистских расследованиях. В числе самых громких – совместные исследования с международной группой Bellingcat о причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы, а также публикации про спецоперации российской разведки за рубежом.

Минюст включил The Insider в список «СМИ-иностранных агентов» 23 июля. Сразу после этого Доброхотов уже говорил, что издание продолжит работу в прежнем режиме.

* — признано российскими властями «СМИ-иноагентом»;

** — признано российскими властями «СМИ-иноагентом»