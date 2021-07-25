Эксперт: «Бразильский» вариант коронавируса «гамма» пока не представляет особой опасности

«Бразильский» вариант коронавируса («гамма»), обнаруженный в Якутии, пока не представляет особой опасности, если только с ним не произойдут мутации. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» доктор биологических наук, вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Он (вариант коронавируса) сейчас в мире не считается, представляющим особую опасность, если только не произойдут с ним другие дополнительные мутации, которые кардинально изменят его свойства. То, что он обнаружен в Якутии, означает, что он попал туда не прямым путем, а через другие города России, не исключено, что он будет обнаружен в других городах, особенно где есть крупные аэропорты», — сказал эксперт.

По мнению С.Нетесова, «бразильский» вариант коронавируса не будет представлять «существенной опасности, но надо отслеживать все варианты, которые попадают в Россию».

По словам эксперта, «бразильский» вариант выявлен еще в прошлом году и был помещен в раздел вариантов вируса SARS-COV, вызывающих озабоченность.

«Но этот вариант реально не обладает существенно большей патогенностью, большей распространяемостью, и кроме того, он незначительно отличается по антигенным свойствам от исходного Уханьского варианта», — отметил С.Нетесов.

На сайте американского Центра по контролю и профилактике заболеваний были опубликованы исследования, отмечающие, что заразность бразильского штамма коронавируса может достигать 60% среди привитых.

Несколько дней назад стало известно, что вариацию коронавируса «гамма» выявили в России.