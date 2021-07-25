Сенат Франции смягчил законопроект о так называемых санитарных паспортах на фоне массовых протестов, пишет газета Le Figaro. Без пропусков можно будет посещать летние веранды ресторанов и супермаркеты. Кроме того, эти документы будут выдавать только совершеннолетним гражданам, тогда как изначальная версия предполагала, что он понадобится детям с двенадцати лет, а само введение пропусков отложено с конца августа до середины сентября.

За принятие законопроекта в таком виде проголосовали 199 сенаторов, 123 были против.