В Петербурге завершился парад в честь дня ВМФ

Действо происходило одновременно в акватории Невы и Финского залива. На параде выступил президент В. Путин. Российскому военно-морскому флоту сегодня исполняется 325 лет. На многочисленных видео с места событий видно, что горожане, которые собираются посмотреть на парад, в массе своей делают это без масок и соблюдения социальной дистанции. В то же время, ситуация с заболеваемостью ковидом в Петербурге по-прежнему остается одной из самых тяжелых в стране.
2021-07-25T16:34:43+03:00
2021-07-25T16:34:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 25 июля 2021
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