В Петербурге завершился парад в честь дня ВМФ

Действо происходило одновременно в акватории Невы и Финского залива. На параде выступил президент В. Путин. Российскому военно-морскому флоту сегодня исполняется 325 лет. На многочисленных видео с места событий видно, что горожане, которые собираются посмотреть на парад, в массе своей делают это без масок и соблюдения социальной дистанции. В то же время, ситуация с заболеваемостью ковидом в Петербурге по-прежнему остается одной из самых тяжелых в стране.