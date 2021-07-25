Российская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио

Она выступала в весовой категории до 57 кг и в финале уступила американке Анастасии Золотич. Ранее сегодня российские раперистки взяли одну серебряную и одну бронзовую медаль. Таким образом, в копилке России к этому часу одна золотая, четыре серебряных и две бронзовых медали. По этому показателю Россия занимает пятую строчку, уступая Южной Корее, США, Японии и Китаю.
2021-07-25T16:33:23+03:00
2021-07-25T16:33:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 25 июля 2021
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