Российская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио

Она выступала в весовой категории до 57 кг и в финале уступила американке Анастасии Золотич. Ранее сегодня российские раперистки взяли одну серебряную и одну бронзовую медаль. Таким образом, в копилке России к этому часу одна золотая, четыре серебряных и две бронзовых медали. По этому показателю Россия занимает пятую строчку, уступая Южной Корее, США, Японии и Китаю.