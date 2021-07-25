Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД

Авария произошла накануне ночью, когда водитель легкового автомобиля Volkswagen не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с другой легковушкой, которая двигалась в попутном направлении. Та из-за этого вылетела на встречу и врезалась в скорую помощь. Два человека погибли, пятеро пострадали.

Поскольку предполагаемый виновник аварии был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 15 лет лишения свободы.