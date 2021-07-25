Военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте завершился

В этом году он проходил без зрителей из-за пандемии коронавируса и был посвящен 325-летию российского флота. Корабли прошли парадным строем по Неве. Парад проходил одновременно в невской акватории и в Финском заливе для более крупных судов.

Вечером в Петербурге в честь дня ВМФ планируется праздничный артиллерийский салют.

Владимир Путин уверен, что День ВМФ имеет значение для всех россиян.

Путин напомнил, что моряки российского ВМФ также причастны к некоторым географическим открытиям.

Политолог Глеб Павловский считает, что парад ко Дню ВМФ олицетворяет тенденцию к ложным ценностям, которая в последнее время прослеживается в России. Такое мнение Глеб Павловский высказал «Эху».

Глеб Павловский напомнил о сотнях моряков и офицеров, потративших очень много усилий на парад, который никто не увидит.