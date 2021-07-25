Коронавирус приводит к долгосрочному ухудшению умственных способностей, выяснили ученые

Статья опубликована в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Переболевшие коронавирусом часто жалуются на снижение когнитивных функций – на туман в голове, упадок сил, проблемы с концентрацией внимания, дезориентацию и трудности с подбором слов. Масштабное исследование, которое провели британские ученые, подтверждает, что стойкие неврологические изменения связаны с осложнениями после ковида. В нем приняли участие более 80 тысяч человек, представители самых разных социально-демографических групп, в основном жители Великобритании. 12 тысяч участников отметили, что, вероятно, перенесли коронавирус. Все они заполняли анкеты, выполняли тесты на внимание, рабочую память, решение задач и эмоциональное восприятие. Исключив влияние факторов пола, возраста, образования, социального статуса, ученые обнаружили, что результаты тех, кто переболел ковидом, часто оказывались хуже, чем у контрольной группы. Причем, чем тяжелее человек переносил заболевание, тем сильнее проявлялись когнитивные нарушения.

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии приближается к двумстам миллионам. В России, по официальным данным, переболели почти 6 миллионов человек