Более 360 тысяч человек эвакуированы из прибрежных районов Шанхая из-за надвигающегося тайфуна

В настоящее время скорость ветра в этом районе достигает 24 м/с. Также с утра мегаполис накрыли сильные ливни. Временно отменены все рейсы в шанхайском аэропорту, приостановлено движение скоростных поездов в Шанхай и из Шанхая. Сведений о пострадавших пока не поступало.