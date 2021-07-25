Более 360 тысяч человек эвакуированы из прибрежных районов Шанхая из-за надвигающегося тайфуна

В настоящее время скорость ветра в этом районе достигает 24 м/с. Также с утра мегаполис накрыли сильные ливни. Временно отменены все рейсы в шанхайском аэропорту, приостановлено движение скоростных поездов в Шанхай и из Шанхая. Сведений о пострадавших пока не поступало.
2021-07-25T15:36:43+03:00
2021-07-25T15:36:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:36, 25 июля 2021
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