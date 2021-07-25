По делу о смерти главы Минсвязи Приамурья задержан первый подозреваемый, об этом сообщает управление СК по региону. По данным следствиям, это 39-летний мужчина, у которого с покойным Александром Курдюковым вечером 17 июля во время отдыха возник конфликт. Чиновник впал в кому и умер в больнице. Дело на избившего его завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».