Сетевое издание «Инсайдер»* отказалось помечать свои публикации как материалы, выпущенные СМИ-иностранным агентом. Об этом главред издания Роман Доброхотов рассказал телеканалу «Дождь». По словам Доброхотова, это связано с тем, что «Инсайдер» не зарегистрирован в России, и у него даже нет здесь представительства.

На этой неделе в реестр иностранных агентов внесли главреда «Открытых медиа» Юлию Ярош с заместителем, а также коллектив интернет-издания «Проект».

* — признан российскими властями иноагентом