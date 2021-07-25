В Сочи вновь разрешили купаться в море, об этом сообщает сайт городской администрации

Сочинские пляжи закрывали в четверг из-за второй волны аномальных ливней, которые продолжались в течение всего дня пятницы. В субботу штормовое предупреждение в Сочи отменили, но пляжи оставались пустыми, т.к. их очищали от мусора.
2021-07-25T15:33:16+03:00
2021-07-25T15:33:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 25 июля 2021
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