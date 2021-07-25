Инна Дериглазова пополнила копилку россиян на олимпийских играх в Токио еще одной медалью

Она завоевала серебро в фехтовании на рапирах, проиграв в финале турнира американке Ли Кифер со счетом 13-15. Ранее другая российская раперистка Лариса Коробейникова победила итальянку Аличе Вольпи в поединке за бронзу.

Таким образом, у России одна золотая медаль, три серебряных и две бронзовых. Она находится на пятом месте в неофициальном общекомандном зачете, уступая Южной Корее, США, Японии и Китаю.