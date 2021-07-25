МХАТ имени Горького снял с афиши сентябрьские показы скандального спектакля Чудесный грузин с участием Ольги Бузовой

МХАТ имени Горького снял с афиши сентябрьские показы скандального спектакля Чудесный грузин с участием блогера Ольги Бузовой.

Ажиотаж вокруг постановки сопровождался возмущением театральной публики относительно самого факта появления Бузовой в стенах прославленного театра, хотя на ее спектаклях неизменно был Аншлаг. Чтобы снять остроту, генеральный директор Олег Михаилов распорядился пока снять постановку. Он дипломатично заявил в интервью КП, что на этот сложный синтетический спектакль непросто собрать состав, поскольку на сцену помимо актеров выходят приглашенные музыканты и танцовщики, но при этом добавил, что не хочет будить лиха. Михаилов подчеркнул, что спектакль не исчез из репертуара навсегда. Возможно певичку и шпионку Бэлу Шанталь, сыграет не Бузова, а другая актриса, но тогда аншлаг может и не повториться.



Новый контракт с Ольгой Бузовой театр пока не подписал.