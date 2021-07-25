Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил пожилым горожанам о большой опасности в связи с коронавирусом и призвал их сделать прививку.
Между тем, суточная смертность в России ранее превысила предыдущие показатели.
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Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил пожилым горожанам о большой опасности в связи с коронавирусом и призвал их сделать прививку.
Между тем, суточная смертность в России ранее превысила предыдущие показатели.
Актёр Борис Галкин записал видеообращение, в котором призвал россиян объединиться против принудительной вакцинации Видеобращение Бориса Галкина разместил в своем аккаунте в Инстаграм актер Егор Бероев, который недавно прикрепил к груди жёлтую звезду и выступил с речью против дискриминации непривитых…