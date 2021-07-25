Парад ко дню Военно-морского флота ограничил движение в центре Петербурга. При этом зрителей на мероприятие не пускают.

Мосты через Неву развели, а ключевые магистрали перекрыли. Парад ко дню Военно-морского флота начался в 11 утра. До двух часов дня автомобилистов недоступны Троицкий и Благовещенский мосты, части Малой и Большой Морских улиц. Закрыты также Литейный мост, часть Литейного проспекта, съезды с Воскресенской и Пироговской набережных. Для посетителей закрыт и пляж Петропавловской крепости. Музеи на Заячьем острове откроются только в три часа дня. Зато до 14 часов можно бесплатно проехать по Западному скоростному диаметру на участке между набережной реки Екатерингофки и Богатырским проспектом. Из-за пандемии коронавируса парад решили проводить без зрителей. Однако люди все равно кое-где вышли на набережные. Отменили также и традиционный концерт на Дворцовой площади. Праздничный салют перенесли — в Кронштадт. Всего в параде участвуют чуть больше 50 кораблей и 48 самолетов и вертолетов. В кильватерном строю прошли также представители ВМС Ирана, Индии и Пакистана.

Военно-морскому флоту России исполнилось сегодня 325 лет.