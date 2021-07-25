Z Архив новостей новости
5 10 6 937
15:02, 25 июля 2021

Парад ко дню Военно-морского флота ограничил движение в центре Петербурга

Парад ко дню Военно-морского флота ограничил движение в центре Петербурга. При этом зрителей на мероприятие не пускают.

Мосты через Неву развели, а ключевые магистрали перекрыли. Парад ко дню Военно-морского флота начался в 11 утра. До двух часов дня автомобилистов недоступны Троицкий и Благовещенский мосты, части Малой и Большой Морских улиц. Закрыты также Литейный мост, часть Литейного проспекта, съезды с Воскресенской и Пироговской набережных. Для посетителей закрыт и пляж Петропавловской крепости. Музеи на Заячьем острове откроются только в три часа дня. Зато до 14 часов можно бесплатно проехать по Западному скоростному диаметру на участке между набережной реки Екатерингофки и Богатырским проспектом. Из-за пандемии коронавируса парад решили проводить без зрителей. Однако люди все равно кое-где вышли на набережные. Отменили также и традиционный концерт на Дворцовой площади. Праздничный салют перенесли — в Кронштадт. Всего в параде участвуют чуть больше 50 кораблей и 48 самолетов и вертолетов. В кильватерном строю прошли также представители ВМС Ирана, Индии и Пакистана.

Военно-морскому флоту России исполнилось сегодня 325 лет.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Конгресс интеллигенции: «30 лет назад отстояли свободу и демократию» Мы рассчитываем, что структуры Правительства Москвы окажут помощь и поддержку как на стадии подготовки юбилейных мероприятий 19-22 августа 1991 года, так и непосредственно во время их проведения…

5 116 6 9937 21.07
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Важный шаг к победе справедливости Сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведёт в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей – хотя правильнее было бы сказать: покрывателей…

5 75 6 7925 22.07
Блоги

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину «Жалоба касается следующих основных групп нарушений: ...крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г.»...

5 245 6 27302 22.07
Блоги

Посол России в США: Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели…

5 92 6 13316 22.07
Блоги

+ Разработчиком нового российского боевого самолета станет компания «Сухой» Разработчиком нового российского боевого самолета станет компания «Сухой» Презентация запланирована уже на завтра…

5 172 6 25540 19.07
8читать ;смотреть
Интервью Ищем выход…

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Если кто-то кого-то считает братом, нужно ему помогать, а не приковывать к батарее и заставлять жениться. У брата не надо отбирать паспорт, а надо признать его независимость, самостоятельность, помогать ему…

5 148 6 25296 22.07
#слушать 48:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что-то вы молчите. Критикам Явлинского Что же вы то, критики Явлинского, замолчали? У вас есть альтернативная взглядам Путина линия? Или только высказались, отписались о событии и забыли – пошли дальше…

5 45 6 7893 21.07
Блоги

+ Обвиняемая в дорожной аварии с погибшими детьми заключена под стражу 00:49 Обвиняемая в дорожной аварии с погибшими детьми заключена под стражу 18-летняя Валерия Башкирова раскаивается в случившемся, — рассказали в окружении семьи девушки…

5 224 6 40042 20.07
8читать ;смотреть
Блоги

Важные истории объединение независимых журналистов

Горжусь тем, что мой дед был «врагом народа» Роман Анин отвечает бывшему члену ОНК Ионову, который потребовал признать «Важные истории» и самого Анина «иностранными агентами»...

5 276 6 56640 23.07
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Глубинные первобытные страхи Понимаю, что долго страхи подогревались отечественными мракобесами, боровшимися против жидких чипов Билла Гейтса, но все же удивлен масштабу идиотизма…

5 173 6 42948 22.07
Блоги

«Не надо пророчить смерть кубинской революции» Письмо директора Латиноамериканского департамента МИД РФ главному редактору «Независимой газеты»...

5 116 6 29515 22.07
Блоги

Сергей Лавров: О вторжении в Афганистан никто даже не задумывается При любой агрессии против кого бы то ни было из членов ОДКБ незамедлительно проводятся консультации для определения мер реагирования с тем, чтобы эту агрессию подавить…

5 61 6 15827 21.07
Блоги

Алексей Навальный политик

Стекло мы рано или поздно расплавим ладонями Уже шесть месяцев вижу тебя только через них. В суде через стекло. На свидании через стекло. Иногда тебя по телевизору покажут мельком — тоже стекло…

5 229 6 65338 24.07
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: В Украине это воспринимается так: я вам написал, почему я на вас пойду Путин пытается управлять Украиной. Он это делает разными способами – вот сейчас он статью написал, до этого военные какие-то истории. Он это пытается делать через «Северный поток-2»...

5 97 6 28005 19.07
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

© ТАСС / Сергей Бобылев Олимпиада. День 1-й Наши спортсмены завоевали 2 медали…

5 26 6 7539 24.07
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Об историческом будущем России и Украины В последней статье Путина желаемая Россия предстает уже как моноэтническое государство, как территория, где культурно-исторические рубежи должны совпадать с политическими границами…

5 195 6 56766 19.07

Популярное за неделю

Новости

Актёр Борис Галкин записал видеообращение, в котором призвал россиян объединиться против принудительной вакцинации Видеобращение Бориса Галкина разместил в своем аккаунте в Инстаграм актер Егор Бероев, который недавно прикрепил к груди жёлтую звезду и выступил с речью против дискриминации непривитых…

5 9 6 162507
#СлухайЭхо

Валерий Соловей ведущий: Валерий Соловей политолог

3494972
Валерий Соловей отвечает на ваши вопросы

5 23 6 52100 21.07
Голосование
3491084
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как президент ЮАР Сирил Рамафоса, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 43 6 4895 21.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не QR тебе Столица. Россиян сливают Каждый день Крым ставит новые антирекорды — и где та грань, за которой начнётся катастрофа и паралич местного здравоохранения? А может, она уже началась и нам просто не говорят?..

5 71 6 327058 18.07
Блоги

Блог «Новой газеты»

+ Все о сбитом малазийском Боинге Все о сбитом малазийском Боинге Загадка спутниковых снимков, переговоры военных и ложь властей…

5 239 6 93199 19.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9199134
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4974671

Сегодня в эфире