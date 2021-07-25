Ирак и США обсудят вопросы о выводе американских войск из Ирака. Это решение о возможном выводе контингента не должно обострить обстановку в регионе. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
«Решение о возможном выводе американских войск из Ирака ожидается, но оно не является чем-то новым, поскольку эта тема давно уже стоит на повестке дня в американском политическом истеблишменте. Вывод американских войск из Ирака не представляется чем-то радикальным событием, которое изменит ситуацию в регионе. И каких-то изменений в регионе от этого вывода, на мой взгляд, ожидать не следует», — сказал он.
По словам Б.Долгова, присутствие американских войск в этом регионе всегда вызывало множество протестов и провоцировало «сложную и взрывоопасную ситуацию в Ираке», поэтому постоянно звучало требование о выводе американского контингента из региона.
Б.Долгов не исключил, что, учитывая масштаб и количество американских военных баз, присутствие США в Ираке в каком-то виде все-таки сохранится.
В понедельник, 26 июля, в Вашингтон с официальным визитом прилетит премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими. На встрече с президентом Д.Байденом иракский лидер, пишет Wall Street Journal, обсудит вывод американских войск из Ирака, который должен состояться до конца этого года.
Вывод американских войск из Ирака вряд ли повлияет кардинально на ситуацию в регионе – эксперт
Ирак и США обсудят вопросы о выводе американских войск из Ирака. Это решение о возможном выводе контингента не должно обострить обстановку в регионе. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.