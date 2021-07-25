Вывод американских войск из Ирака вряд ли повлияет кардинально на ситуацию в регионе – эксперт

Ирак и США обсудят вопросы о выводе американских войск из Ирака. Это решение о возможном выводе контингента не должно обострить обстановку в регионе. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Решение о возможном выводе американских войск из Ирака ожидается, но оно не является чем-то новым, поскольку эта тема давно уже стоит на повестке дня в американском политическом истеблишменте. Вывод американских войск из Ирака не представляется чем-то радикальным событием, которое изменит ситуацию в регионе. И каких-то изменений в регионе от этого вывода, на мой взгляд, ожидать не следует», — сказал он.

По словам Б.Долгова, присутствие американских войск в этом регионе всегда вызывало множество протестов и провоцировало «сложную и взрывоопасную ситуацию в Ираке», поэтому постоянно звучало требование о выводе американского контингента из региона.

Б.Долгов не исключил, что, учитывая масштаб и количество американских военных баз, присутствие США в Ираке в каком-то виде все-таки сохранится.

В понедельник, 26 июля, в Вашингтон с официальным визитом прилетит премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими. На встрече с президентом Д.Байденом иракский лидер, пишет Wall Street Journal, обсудит вывод американских войск из Ирака, который должен состояться до конца этого года.