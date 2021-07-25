Глава СК Александр Бастрыкин предложил блокировать сайты с запрещенной информацией за один-два часа

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил блокировать сайты с запрещенной информацией за один-два часа. Это, по замыслу Бастрыкина, позволит остановить пропаганду экстримизма и терроризма.

Также в новом интервью российской газете Бастрыкин выразил уверенность, что нужно серьезнее подходить к профилактике экстремистских преступлений среди молодежи.