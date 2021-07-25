Президент Владимир Путин наградил следователей по делам Оборонсервиса и экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Следователю Андрею Днепровскому, а также Николаю Ерофееву дали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, Роману Видюкову – второй.

Награды приурочены ко Дню сотрудника органов следствия, который отмечается 25 июля.