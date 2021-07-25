Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост на Транссибе в Забайкалье, сообщает РЖД. Первым прошел порожный грузовой состав, после которого по мосту пустили груженый состав.

Транссиб размыло в пятницу, тогда же сообщалось, что на восстановление движения в обоих направлениях уйдет около пяти суток.