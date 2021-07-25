Россиянка Лариса Коробейникова завоевала бронзовую медаль по фехтованию на рапирах на Олимпиаде в Токио. В последнем поединке она нанесла поражение итальянке Аличе Вольпи.

Таким образом в активе россиян на токийских играх уже пять медалей: одна золотая и по две серебряные и бронзовые. С этим показателем Россия занимает пятую строчку, а на первой – Китай.