Военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте завершился. В этом году он проходил без зрителей из-за пандемии коронавируса и был посвящен 325-летию российского флота. Корабли прошли парадным строем по Неве. Парад проходил одновременно в невской акватории и в Финском заливе для более крупных судов.

Вечером в Петербурге в честь дня ВМФ планируется праздничный артиллерийский салют.

Военно-морские парады сегодня также прошли в Севастополе, Владивостоке, Балтийске в Калининградской области, Каспийске в Дагестане и на базе Тартус в Сирии.