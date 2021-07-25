В России за последние сутки выявили 24 тысячи с небольшим случаев ковида, следует из данных оперативного штаба. Скончались 779 пациентов, из них в Москве – 103, в Санкт-Петербурге – 77. При этом в столице уже несколько дней подряд фиксируют меньше четырех тысяч заболевших в сутки.

В общей сложности с начала пандемии от коронавируса в России умерли, по данным оперативного штаба, чуть больше ста пятидесяти тысяч человек, в то время как избыточная смертность, по данным Росстата, достигает шестисот тысяч.