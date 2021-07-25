Правительство Израиля сегодня должно утвердить новые ужесточения ограничений по коронавирусу. Они касаются проведения массовых мероприятий и выезда за рубеж в страны с неблагоприятной ситуацией по заболеваемости.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт призвал население строго соблюдать все рекомендации.

«Можно оставаться безразличным, сказать «это проблема правительства», и тогда мы все перейдем к изоляции. А можно сделать иначе: вся общественность, каждый человек возьмет на себя ответственность, а затем, очень скоро, мы сможем избавиться от всего этого и победить. Когда я говорю «мы» — это правительство и общественность вместе. Вместе мы сможем избежать даже одного дня изоляции. Это наша общая ответственность, но на данном этапе это не требует болезненных или особо жестких мер»

Тем временем, новая партия вакцины Pfizer должна сегодня прибыть в Израиль.