В Турции могут ужесточить коронавирусные ограничения для российских туристов. На этом настаивают медики из-за роста числа заболевших в стране.

Накануне в Турции, по официальным данным, было выявлено свыше 12 300 новых случаев заражения COVID-19. Это максимум с середины мая. Подсчитать число активных случаев заболевания сейчас невозможно, поскольку общее количество заражений и смертей за день Минздрав страны больше не публикует, написал в Твиттре глава турецкого Союза инфекционистов Мехмет Джейхан. Он предположил, что показатель снова перевалил за 100 тысяч, т.е. по стране ходит более миллиона инфицированных, и они очень заразны. По его мнению, выход из сложившейся ситуации — в двустороннем подходе: граждане должны вакцинироваться, а правительство — ввести некоторые ограничения. При этом люди должны их соблюдать, в том числе масочный режим и дистанцирование. Специалист подчеркнул, что более строгие меры необходимо применять и к туристам, прибывающим из России. В противном случае остановить рост случаев заболевания не удастся, заключил глава Союза инфекционистов. О каких мерах идет речь и почему они должны применяться только в отношении россиян, он не уточнил. К введению более строгих коронавирусных ограничений и вакцинации жителей призывает также турецкий Минздрав.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 22 июня. Туристам необходимо иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. По подсчетам Ассоциации туроператоров России, при сохранении нынешних правил и цен до конца сентября отдохнуть на турецких курортах смогут около 3 миллионов россиян.