В Афганистане арестованы несколько человек, которые обстреляли президентский дворец в день праздника Курбан Байрам

В Афганистане арестованы несколько человек, которые обстреляли президентский дворец в Кабуле в день праздника Курбан Байрам. Подробности задержания не раскрываются.

20 июля во время празднования Курбан Байрама глава государства совершал праздничный намаз в компании депутатов и общественных деятелей. В этот момент по президентскому дворцу выпустили несколько ракет. Сведений о пострадавших не поступало.