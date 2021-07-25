Умер министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков, избитый во время отдыха на турбазе. Об этом в своем телеграме рассказал губернатор региона Василий Орлов. По данным телеграм канала «База» конфликт с участием Курдюкова произошел 17 июля. О госпитализации чиновника сообщалось 22 июля.

Курдюкову было 39 лет.