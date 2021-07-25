В Чечне насильно привили от коронавируса несколько человек, которые купили поддельные сертификаты вакцинации, пишет телеграм-канал Baza.

По его данным, полицейские поймали на продаже фальшивых сертификатов 63-летнего Джамлаила Тучаева. От него добились информации о клиентах, купивших у него сертификаты. От всех этих людей потребовали привиться по-настоящему, в противном случае угрожая серьезными проблемами. Таким образом удалось привить около 10 человек.