2 человека погибли, 5 пострадали в ДТП с 3 автомобилями в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Столкнулись 2 легковых автомобиля и скорая помощь. Пострадавшие госпитализированы, детей среди них нет.
2021-07-25T13:31:46+03:00
2021-07-25T13:31:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2876732-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 25 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Бывшая супруга российского миллиардера Аркадия Ротенберга пожаловалась на захват виллы на юге Франции Наталья Ротенберг, как пишет газета Nice-matin, утверждает, что некие боевики из Чечни силой выгнали работников с территории резиденции, избили охрану и управляющего, сломали камеры и поменяли замки…
Популярное за неделю
Актёр Борис Галкин записал видеообращение, в котором призвал россиян объединиться против принудительной вакцинации Видеобращение Бориса Галкина разместил в своем аккаунте в Инстаграм актер Егор Бероев, который недавно прикрепил к груди жёлтую звезду и выступил с речью против дискриминации непривитых…