2 человека погибли, 5 пострадали в ДТП с 3 автомобилями в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Столкнулись 2 легковых автомобиля и скорая помощь. Пострадавшие госпитализированы, детей среди них нет.